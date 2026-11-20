Migliaia di persone in piazza oggi, venerdì 20 novembre 2026, per lo sciopero generale a Napoli contro la manovra economica del Governo Meloni. Secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, sarebbero stati 25mila i partecipanti alla manifestazione che ha attraversato il centro cittadino.

Il corteo, partito alle 9 da piazza Mancini, nei pressi della stazione centrale, ha raggiunto piazza Matteotti, dove si sono svolti gli interventi conclusivi. Al centro della protesta le richieste di salari più alti, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, tutela delle pensioni e misure concrete contro il carovita. Alla mobilitazione hanno partecipato lavoratori, associazioni e studenti.

Potere al Popolo, studenti e Usb in corteo contro guerra e Governo

Parallelamente alla manifestazione della Cgil, un secondo corteo ha attraversato le strade di Napoli, promosso da Usb, Potere al Popolo e collettivi studenteschi. I manifestanti si sono radunati in piazza Dante, per poi attraversare Port’Alba, via dei Tribunali, via Duomo e corso Umberto I.

Al centro della protesta studentesca anche il rifiuto della guerra, del riarmo e della leva militare, insieme alle rivendicazioni sul diritto allo studio. Durante il corteo è stato inoltre bruciato un manifesto raffigurante i simboli di Cgil, Cisl e Uil come la Banda Bassotti, accompagnato da slogan critici verso i sindacati confederali. Le due manifestazioni hanno seguito percorsi distinti, senza incrociarsi.

Sciopero Napoli 20 novembre: strade chiuse e trasporti

La manifestazione a Napoli di oggi ha comportato modifiche alla circolazione nel centro cittadino, con divieti di transito temporanei lungo il percorso del corteo Cgil, tra piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza Bovio, via Sanfelice, via Diaz e piazza Matteotti. Restrizioni anche nell’area di piazza Dante e via Toledo per il passaggio delle manifestazioni. Sul fronte dei trasporti, Anm ha confermato la regolarità dei propri servizi, mentre lo sciopero Eav ha interessato i collegamenti su gomma.