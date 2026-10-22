Tragedia a Recale, moto contro un muretto: morti Paolo Panico di 27 anni e una ragazza

Una serata di dolore a Recale, in provincia di Caserta, dove un drammatico incidente stradale è costato la vita a due giovani. Le vittime sono Paolo Panico, 27 anni, residente nel comune casertano, e una ragazza che viaggiava insieme a lui a bordo di una motocicletta.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre, poco dopo le 22:30, lungo via Francesca Mastroianni, una strada che corre parallelamente all’autostrada A1, nei pressi dell’area fitness all’aperto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ventisettenne avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Honda CBR 650 R, finendo violentemente contro un muretto che costeggia la carreggiata. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane.

Incidente mortale a Recale, due giovani perdono la vita

Paolo Panico era molto conosciuto a Recale, anche perché figlio di una dipendente comunale. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale.

Il giovane si trovava alla guida della motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata contro un muretto e le conseguenze sono state drammatiche. Per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il ragazzo è deceduto sul posto.

Gravissime anche le condizioni della giovane che sedeva sul sellino posteriore. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita.

Nonostante il trasferimento in sala operatoria, la ragazza è morta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Secondo le prime informazioni, non aveva con sé documenti e la sua identità non risultava ancora accertata.

La dinamica dello schianto e le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al centro degli accertamenti ci sono le cause che avrebbero provocato la perdita di controllo della motocicletta. Al momento non è stato chiarito cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’impatto.

Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza dei fatti e verificare tutti gli elementi utili a stabilire le circostanze della tragedia.

Le salme delle due vittime sono state trasferite presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali. La morte di Paolo Panico e della giovane che viaggiava con lui ha scosso profondamente la cittadinanza di Recale. Il 27enne era un volto conosciuto in paese e la tragedia ha suscitato grande dolore tra quanti conoscevano lui e la sua famiglia.