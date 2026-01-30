Melito, tragedia in strada: si sente male alla guida della sua auto e muore a 33 anni

Malore fatale in strada questa mattina a Melito. Come anticipa Melitonline, un 33enne del posto, Gaetano Capozzi, alla guida della sua auto si è sentito male ed è morto. La tragedia si è consumata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, traversa di via Roma, al confine con Mugnano.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della locale Tenenza e gli agenti della Polizia Municipale melitese. I primi a prestare soccorso sono stati gli automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Da accertare le cause del malore. L’ipotesi più probabile è un infarto.