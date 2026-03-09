Vico Equense, cade da un ulivo mentre lo pota: muore 35enne

Tragedia ieri pomeriggio, domenica 8 marzo, a Massaquano, popolosa borgata collinare del Comune di Vico Equense, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un albero di ulivo che stava potando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe precipitata per diversi metri, finendo in un ruscello che scorre nella parte sottostante il proprio fondo agricolo.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

Dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti in zona, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, sanitari del 118, vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione impervia in cui si trovava il corpo dell’uomo.

Soccorritori calati lungo la scarpata

Per raggiungere la vittima, i soccorritori sono stati costretti a calarsi lungo una scarpata. Quando i tecnici del Soccorso Alpino, insieme al personale sanitario, sono riusciti a raggiungere il 35enne, hanno purtroppo constatato che non c’era più nulla da fare. Dopo la conferma del decesso da parte del medico legale e l’autorizzazione del magistrato di turno, sono state avviate le operazioni di recupero della salma, effettuate dai vigili del fuoco con il supporto del CNSAS.

Indagini sulla dinamica della caduta

Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di capire se la caduta sia stata provocata da un cedimento della pianta, da un improvviso malore della vittima oppure da una tragica fatalità avvenuta durante i lavori di potatura.