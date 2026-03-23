San Felice a Cancello: tragedia nei boschi, due cercatori di asparagi stroncati da malore nello stesso giorno

Due tragedie nel giro di poche ore scuotono il casertano. Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, due uomini sono morti dopo essere stati colti da malore mentre cercavano asparagi selvatici nei boschi della zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Si tratta di due episodi distinti e non collegati tra loro, accomunati solo dal luogo e dalla dinamica: entrambi gli uomini si trovavano nei boschi alla ricerca di asparagi quando sono stati colpiti da un malore improvviso e fatale.

Primo decesso in mattinata

Il primo episodio si è verificato in mattinata. Secondo quanto emerso, l’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nei boschi. Nonostante le difficoltà, è riuscito ad avvicinarsi alla strada per chiedere aiuto, ma è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha raggiunto la vittima a piedi. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della salma.

Secondo caso nel pomeriggio: muore 64enne

Il secondo drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio in località Monte Sant’Angelo a Palombara, sempre nel territorio comunale di San Felice a Cancello. La vittima è un 64enne del posto, colto da un malore mentre era intento a cercare asparagi. L’uomo si è accasciato a terra ed è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), insieme ai Carabinieri e al personale sanitario del 118 dell’Asl di Caserta. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Dopo l’autorizzazione dell’Autorità competente, il corpo è stato recuperato e trasportato a valle con una portantina.