Rifiuti e degrado, maxi blitz nel Casertano: trovata anche un’auto rubata

Prosegue l’offensiva dei Carabinieri contro lo sversamento illecito e l’abbandono incontrollato di rifiuti nelle aree più sensibili della provincia di Caserta.

Nel corso della mattinata, i militari del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone hanno effettuato una serie di controlli mirati nei territori di Mondragone, Castel Volturno e Carinola, con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e la gestione illecita dei rifiuti.

Mondragone, maxi sequestro ai “Palazzi Azzurri”

Uno degli interventi più significativi è stato effettuato a Mondragone, all’interno del complesso residenziale conosciuto come “Palazzi Azzurri”.

Nel cortile condominiale i Carabinieri hanno individuato un’area di circa 120 metri quadrati sulla quale erano stati depositati direttamente sul terreno numerosi materiali classificabili come rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi.

Tra quanto rinvenuto figurano materiale ferroso, elettrodomestici, batterie esauste, plastiche, pneumatici, carcasse di automobili e oli esausti.

In relazione a quanto accertato, un uomo del posto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria nell’ambito dell’ipotesi di gestione illecita di rifiuti. L’intera area è stata sottoposta a sequestro e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Trovata una Lancia Y rubata a Napoli

Durante lo stesso intervento, sotto l’androne del palazzo, i militari hanno rinvenuto anche una Lancia Y.

Dagli accertamenti effettuati attraverso le banche dati delle Forze di polizia, l’automobile è risultata oggetto di un furto denunciato alla Questura di Napoli lo scorso 12 febbraio.

Il veicolo è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata. Sono in corso le indagini per cercare di identificare gli autori del furto.

Rifiuti abbandonati in altre zone di Mondragone

I controlli sono proseguiti in altre aree di Mondragone.

In via Traversa Cavalieri di Vittorio Veneto, i Carabinieri hanno individuato cumuli di rifiuti solidi urbani distribuiti su una superficie di circa 30 metri quadrati. La zona è stata circoscritta e sequestrata, con la custodia giudiziaria affidata al sindaco pro tempore per gli adempimenti di competenza.

Un secondo intervento è stato effettuato lungo la Strada Provinciale 259, nei pressi del fiume Savone, dove sono stati scoperti altri cumuli di rifiuti solidi urbani su un’area complessiva di circa 20 metri quadrati. Anche in questo caso è scattato il sequestro.

Castel Volturno, discarica abusiva lungo la strada

Controlli anche a Castel Volturno, dove in via Mezzagni i militari hanno individuato un consistente accumulo di rifiuti abbandonati lungo la pubblica via.

Tra i materiali rinvenuti figurano rifiuti solidi urbani, materassi, una rete metallica da letto, una poltrona, un monopattino, un lavandino da cucina, una lastra di lamiera, scarpe, uno pneumatico, coperte, plastiche, parti di mobili e detriti edili.

L’area interessata, estesa per circa 40 metri quadrati, è stata circoscritta e sottoposta a sequestro. La custodia giudiziaria è stata affidata al funzionario ad interim dell’Area 3 “Ambiente-Ecologia” del Comune di Castel Volturno.

Carinola, rifiuti scoperti in un fondo agricolo

L’operazione ha interessato infine Carinola. In via Rio Persico, all’interno di un fondo agricolo in stato di abbandono, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori cumuli di rifiuti.

Sul terreno erano presenti rifiuti solidi urbani, materassi, bottiglie di vetro, lattine di alluminio e indumenti, distribuiti su una superficie di circa 20 metri quadrati.

Anche quest’area è stata delimitata e sequestrata. Sono in corso gli accertamenti per individuare la proprietà del fondo.

Controlli ambientali nel Casertano

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo delle aree maggiormente esposte ai fenomeni di abbandono e gestione illecita dei rifiuti nella provincia di Caserta.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno con l’obiettivo di individuare le situazioni di degrado ambientale, contrastare gli sversamenti illeciti e tutelare il territorio.