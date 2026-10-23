Momenti di paura questa mattina a Melito, dove un presunto ordigno bellico è stato rinvenuto all’interno di un terreno in via Lucania, una stradina laterale della Circumvallazione Esterna, al confine con il vicino comune di Mugnano.

Melito, paura in via Lucania: ritrovato un presunto ordigno bellico in un terreno

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona ed evitare possibili rischi per i residenti e i passanti. Secondo quanto appreso da Teleclub, sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale di Melito, che hanno provveduto a isolare l’area interessata dal ritrovamento.

La zona è stata delimitata in via precauzionale, in attesa dell’arrivo degli artificieri, chiamati a effettuare le verifiche necessarie per accertare la natura dell’oggetto e valutare le eventuali operazioni di messa in sicurezza. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle caratteristiche del presunto ordigno né sulla sua provenienza. Saranno gli specialisti a stabilire se si tratti effettivamente di un residuato bellico e quali interventi siano necessari. Resta alta l’attenzione nell’area al confine tra Melito e Mugnano, in attesa degli accertamenti degli artificieri.