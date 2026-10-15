Aversa, terreno demaniale trasformato in discarica vicino all’Ippodromo: due denunciati

Un terreno demaniale trasformato in area di deposito illecito di rifiuti edili e una costruzione abusiva di circa 250 metri quadrati. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali ad Aversa, in una zona prossima all’Ippodromo. Il controllo si è concluso con il sequestro dell’area e con la denuncia di due persone, la cui posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria.

Aversa, terreno pubblico utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti

Nel corso degli accertamenti i militari hanno individuato un’area appartenente al demanio sulla quale erano stati accumulati materiali riconducibili ad attività edilizie. Le verifiche dei Carabinieri Forestali si sono concentrate sulla destinazione del terreno, sulla provenienza dei materiali e sulle opere realizzate al suo interno. Il sequestro permette di preservare lo stato dei luoghi in vista degli ulteriori accertamenti.

Scoperta anche una costruzione abusiva di 250 metri quadrati

Oltre ai rifiuti edili, è stata rilevata una struttura realizzata senza i necessari titoli autorizzativi, con una superficie indicata in circa 250 metri quadrati. L’accertamento delle irregolarità edilizie si aggiunge dunque alle contestazioni relative alla gestione del terreno e dei materiali.

Due persone sono state denunciate. Si tratta di contestazioni ancora sottoposte alle verifiche dell’autorità giudiziaria: la denuncia non equivale a una condanna e vale la presunzione di innocenza.

Controlli ambientali nell’Agro aversano: il tema della tutela del territorio

L’operazione riporta l’attenzione sulle aree pubbliche lasciate all’incuria o utilizzate per attività non autorizzate. Nei territori dell’Agro aversano il tema della tutela ambientale è particolarmente sentito anche per la vicinanza a strade, abitazioni e attività produttive.

La vicenda si inserisce nel più ampio quadro dei controlli contro gli illeciti ambientali nell’area nord di Napoli e nella provincia di Caserta, su cui Teleclubitalia ha già riferito in occasione di precedenti operazioni nella Terra dei Fuochi.

Area sequestrata, attesi ulteriori accertamenti

Il prosieguo delle verifiche dovrà chiarire l’estensione delle condotte contestate, la provenienza dei rifiuti e gli eventuali interventi necessari per il ripristino dell’area. Un punto centrale riguarda proprio il futuro del suolo demaniale, patrimonio pubblico che deve essere sottratto agli utilizzi illeciti e restituito alla corretta destinazione.