Cercola, 63enne muore in una falegnameria: non era regolarmente assunto, sequestrata l’attività

Tragedia a Cercola, in provincia di Napoli, dove un uomo di 63 anni è morto all’interno di una falegnameria. La vittima è Francesco Manzo, residente nel comune vesuviano. Secondo i primi accertamenti, l’uomo non risultava regolarmente assunto. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 in un’attività di via Cupa Travi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Cercola, il personale sanitario del 118 e il medico legale.

Cercola, 63enne trovato senza vita nella falegnameria

Quando i militari sono arrivati nella falegnameria, per il 63enne non c’era ormai più nulla da fare. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento, ma dalle prime verifiche l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Sarà l’autopsia a contribuire a chiarire le circostanze della morte e le eventuali cause che l’hanno provocata.

L’uomo non risultava assunto regolarmente: scatta il sequestro

Un elemento emerso dai primi accertamenti riguarda la posizione lavorativa della vittima. Francesco Manzo, infatti, non risultava regolarmente assunto. La circostanza è ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire la presenza del 63enne all’interno della falegnameria e le condizioni in cui si è verificato il decesso. L’immobile e l’area antistante sono stati sottoposti a sequestro.

Salma trasferita al Policlinico di Napoli, indagini in corso

La salma del 63enne è stata trasferita all’obitorio del II Policlinico di Napoli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dove sarà eseguita l’autopsia. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della tenenza di Cercola, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e chiarire tutti gli aspetti legati alla morte dell’uomo.