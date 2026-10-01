Materiali di plastica e vetro, bottiglie, innumerevoli sacchi neri contenenti rifiuti domestici, materiale edile, terriccio, sabbia, pneumatici, una bobina, un guard rail e una tinozza arrugginita. Tutto questo è stato trovato un campo agricolo di 15mila mq a Pozzuoli, diventato una maxi discarica abusiva. Non solo: la presenza di alcuni scavi farebbe pensare anche alla presenza di rifiuti interrati. All’intera sono stati messi i sigilli.

Pozzuoli, maxi discarica abusiva: sequestrata area di 15mila mq

Lo hanno scoperto gli agenti del Nucleo Ecologia della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidata dal Comandante Fabio Felice De Silva, con il supporto dell’Esercito, nel corso di un controllo effettuato in via Vicinale Campana. Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno rinvenuto ulteriori materiali che risultavano nascosti tra le sterpaglie.

Inoltre, il Nucleo Ecologia ha eseguito un ulteriore controllo in via Pietrarsa, dove è stata individuata un’altra area agricola cosparsa di numerosi rifiuti, tra cui materiali di plastica, tessili, edili e di legno, ferro e veicoli privi di targa. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro dei rifiuti.

Campania prima in Italia per reati ambientali

Proprio oggi, dal rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, emerge che la Campania resta il territorio italiano con il maggior numero di reati ambientali e Napoli guida la classifica delle province.