Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Massa di Somma, in provincia di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso davanti all’ingresso carraio della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, situata in piazza dell’Autonomia. L’esplosione ha provocato un forte boato che ha allarmato i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano danni ingenti né feriti.

Massa di Somma, boato nella notte: ordigno esplode davanti parrocchia Santa Maria Assunta

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e i militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi tecnici e avviare le indagini. Al momento non sono noti i motivi del gesto, né si esclude alcuna pista, compresa quella di un atto intimidatorio.

L’episodio ha scosso la comunità locale, ancora incredula per quanto accaduto davanti a un luogo di culto. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.