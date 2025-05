A Frattamaggiore il Museo dell’Opera Parrocchiale di San Rocco

Frattamaggiore. Lo SPAZIO ESPOSITIVO Del MOPA (Museo dell’Opera Parrocchiale di San Rocco) ospita l’allestimento della mostra d’arte contemporanea “OLTRE IL LIMITE, DENTRO LA CROCE: L’ AMORE CHE SOFFRE, LA LIBERTÀ CHE SCANDALIZZA”, in programma dal 1° giugno al 7 luglio 2025.

L’ iniziativa è promossa dall’Associazione “Eris” con il patrocinio dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Aversa e del Comune di Frattamaggiore.

L’esposizione riunisce le opere di 4 artisti: Francesco Reccia, Davide Montuori, Michele Marseglia e Luigi Caserta. I capolavori affrontano con profondità e coraggio i grandi temi della condizione umana, ispirandosi al simbolo della croce come chiave di lettura spirituale ed esistenziale.

Don Raffaele Vitale, promotore dell’iniziativa e parroco della chiesa di San Rocco, ha spiegato: “L’arte è presentata come via di fede”.

Don Raffaele Vitale ha fortemente voluto fare del MOPA un luogo dove arte e spiritualità si incontrano. Da sempre convinto del valore dell’arte come strumento di evangelizzazione, ha guidato la nascita di uno spazio culturale che unisce bellezza, fede e comunità offrendo esperienze che superano l’estetica per diventare occasione di crescita interiore.

Un viaggio nell’interiorità tra arte, fede e provocazione.

La mostra nasce, inoltre, per stimolare una riflessione autentica su dimensioni universali: la sofferenza, l’amore, la libertà e lo scandalo. Ogni opera si rivela al visitatore nelle diverse espressioni sensoriali. Potranno, infatti, essere toccate e anche ascoltate grazie alle riflessioni dei propri artisti in un dialogo tra spiritualità, pensiero e quotidianità. Il visitatore è invitato a un percorso di introspezione che interroga, provoca e trasforma.

Nell’anno in cui la Chiesa celebra il Giubileo ordinario, mettendo in luce la Virtù della Speranza e il cui emblema iconografico è appunto la croce, quest’ultima è proposta come lente di senso, simbolo di dolore e redenzione. Sono esplorate le tensioni tra sofferenza e speranza, amore e sacrificio, libertà e responsabilità.

Quattro artisti per un solo respiro.

Le sculture in bronzo, legno e terracotta di Luigi Caserta incarnano il dolore nella materia.

I dipinti di Francesco Reccia sublimano la sofferenza in immagini sospese nel tempo.

Le croci essenziali di Michele Marseglia, realizzate con pietre e legno, richiamano la forza della semplicità.

La tela di Davide Montuori racconta invece un cammino di lotta e libertà, con un linguaggio potente e contemporaneo.

Un progetto di spiritualità e cultura

Il MOPA propone questa mostra come cammino di riflessione e conversione, in un tempo in cui il sacrificio e la spiritualità sembrano oscurati.

L’arte si fa ponte verso la profondità dell’umano, aprendo uno spazio di confronto autentico tra bellezza e fede.

Dettagli della Mostra

Vernissage Domenica 1 giugno ore 20.00

* Periodo: dal 1° giugno al 7 luglio 2025

* Luogo: MOPA – Museo dell’Opera Parrocchiale di San Rocco-via don Minzoni, 66-Frattamaggiore (NA)

* Ingresso: Gratuito

