Celebrazioni di Santa Rita nella parrocchia a lei dedicata con benedizione delle rose

Più di mille rose preparate nel giorno di Santa Rita. Siamo nella Parrocchia di villaricca intitolata alla Santa delle Cause impossibili, prorettrice degli ammalati. Un pellegrinaggio costante nel corso di tutto il triduo che culmina oggi con preghiere e le benedizioni delle Rose. Fede e tradizione che s’incontrano in un giorno speciale. I volontari della Caritas Parrocchiale lavorano per la vendita delle rose il cui ricavato va in beneficenza.