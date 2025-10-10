Logoteleclubitalia

Marano, Andrea morto in un incidente. L’appello del papà: “Era inseguito. C’è un testimone”

andrea mellone video nuovo intervista

Parla Gennaro Mellone, il papà di Andrea, il 17enne di Marano morto nel febbraio 2024 in un incidente. In un video diffuso in questi giorni si vedono gli ultimi istanti di vita del ragazzo, la corsa in scooter e un’auto che sfreccia a distanza ravvicinata. “Riaprite il caso. Era inseguito”, ha dichiarato il papà. “Voglio solo la verità. Niente e nessuno mi riporterà indietro Andrea”. E poi ha aggiunto: “C’è un mezzo testimone, un automobilista, che ha visto la scena e che potrebbe decidersi a parlare”.

