L’appello per la pace del Papa a Pompei: “Nessuna potenza terrena salverà il mondo”

Pompei. Un forte appello alla pace, accolto dagli applausi di migliaia di fedeli. È questo il messaggio che Papa Leone ha lanciato da Pompei durante la celebrazione della messa nel Santuario mariano.

L’appello per la pace di Papa Leone a Pompei

Nel corso dell’omelia il Pontefice ha richiamato più volte il tema della pace, soffermandosi sul ruolo dell’amore e della fede in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali. “Nessuna potenza terrestre salverà il mondo, ma solo la potenza divina, l’amore”, ha affermato Papa Leone nelle parole che hanno concluso la sua riflessione davanti alla folla raccolta nel piazzale del Santuario.

Già in mattinata il Santo Padre aveva incontrato le opere di carità legate al Santuario di Pompei, ribadendo l’importanza della solidarietà e dell’aiuto verso i più fragili. Un momento particolarmente sentito, durante il quale il Papa ha richiamato il valore concreto della carità come testimonianza quotidiana di fede.

L’emozione dei fedeli

L’arrivo del Pontefice in città è stato accolto da una partecipazione straordinaria. Migliaia di fedeli hanno seguito la celebrazione e risposto con lunghi applausi agli appelli del Papa per la pace, trasformando la visita pastorale in un grande momento di condivisione e preghiera collettiva.