Un video inedito riaccende i riflettori sulla morte di Andrea Mellone, 17 anni, figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto nella tarda serata del 1° febbraio 2024 a Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. Ad anticipare la notizia è il Mattino.

17enne di Marano morto in incidente a Chiaiano. Spunta un video: “Era inseguito”

Il ragazzo stava percorrendo Via dei Ciliegi nel febbraio 2024 in sella al suo scooter quando perse il controllo e si schiantò contro un palo della luce. Morì poco dopo all’ospedale Cardarelli. Una tragedia marchiata come incidente stradale. Ma i genitori non hanno mai creduto a questa versione.

Oggi, un filmato inedito, finito nelle mani del padre, riapre il caso. Il video non mostra lo schianto, ma ritrae Andrea pochi istanti prima dell’impatto: lo scooter che corre veloce e dietro, a brevissima distanza, un’auto che sembra inseguirlo ad una velocità altrettanto sostenuta. Immagini che fanno pensare, riflettere e forse cambiare l’intero racconto della vicenda.

Troppe domande ancora senza risposta. Già nelle prime fasi dell’indagine si ipotizzava il coinvolgimento di un secondo mezzo, mai identificato. Il padre ha lanciato più volte appelli pubblici, chiedendo aiuto a chiunque avesse visto qualcosa. Ora, il caso torna al centro dell’attenzione. E, con esso, la richiesta di verità.