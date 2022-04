Marano, 16enne accoltellato davanti ad un bar: l’aggressore si costituisce

Marano. Si è presentato alla caserma di via Nuvoletta ed ha ammesso di aver ferito con un coltellino un 16enne di Mugnano, due sere fa, all’esterno di un bar, in via Falcone.

L’aggressore è un coetaneo della vittima. Nel pomeriggio si è recato, insieme al padre, dai Carabinieri per confessare di essere l’autore dell’accoltellamento. Secondo quanto ricostruito finora, i due ragazzi si conoscevano: l’adolescente avrebbe rubato in passato dei pezzi di carrozzeria dallo scooter dell’altro.

I due si sarebbero poi dati appuntamento davanti ad una nota caffetteria del centro per darsele di santa ragione. La situazione, però, è degenerata in pochi istanti e la discussione è sfociata nel sangue: il minorenne ha tirato fuori un coltello di piccole dimensioni dalla tasca e ha ferito il coetaneo al torace dinanzi ai presenti, che nel frattempo hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Marano, guidati dal Capitano Alberto Leso, che hanno raccolto le testimonianze dei passanti e avviato le indagini. La vittima è stata, invece, trasportata al “San Giuliano”, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Al momento non è stato disposto alcun fermo nei confronti del minore che ha aggredito il 16enne di Mugnano.