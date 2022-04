Pasqua di sangue nell’area Nord di Napoli. A Marano un 16enne, incensurato e originario di Mugnano, è stato accoltellato al torace da un giovane in seguito ad una lite, scoppiata per futili motivi, nei pressi di un bar in via Falcone.

Pasqua di sangue a Marano: 16enne accoltellato fuori a un bar

La dinamica dell’accoltellamento è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marano, guidata dal capitano Alberto Leso, che indagano sulla vicenda.

Stanotte i militari dell’Arma sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano dove è stato trasportato l’adolescente. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata ferita al torace con un coltellino da un coetaneo che, dopo il ferimento, è fuggito via.

Il 16enne è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. I medici del nosocomio giuglianese lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico perché la ferita potrebbe aver sfiorato il polmone. Gli uomini dell’Arma hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate all’esterno del bar e degli esercizi commerciali adiacenti, per ricostruire l’episodio e individuare l’aggressore.

Incidente a Marano: morto 45enne

Nella stessa serata, a Marano, un 45enne è morto all’altezza di via Roma dopo aver impattato contro un’auto. Vincenzo Garofalo – questo il nome della vittima – stava viaggiando in sella al suo scooter quando si sarebbe scontrato contro una Mini Copper, con a bordo due studenti, entrambi maggiorenni e incensurati. Il conducente e l’occupante sono rimasti illesi. Per il 45enne, invece non c’è stato niente fare: l’uomo sarebbe morto sul colpo. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Marano per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità. La salma è stata sequestrata per i successivi accertamenti autoptici.