Maltempo, non c’è tregua in Campania: scatta nuova allerta meteo

Scatta una nuova allerta meteo in Campania. La tregua dura pochissimo ma questa volta a preoccupare sono le raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha un avviso per venti forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta per raffiche di vento e mare agitato

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio. “Si ricorda ai Comuni – si legge nella nota ufficiale – di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.”

Ieri una tromba d’aria, durata meno di un minuto, aveva provocato alcuni danni con alberi e pali crollati soprattutto ad Aversa, fortunatamente senza feriti. Domani quindi sarà un’altra giornata di allerta in Campania per le raffiche di vento previste. Il comune di Napoli rende noto che sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore.