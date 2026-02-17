Aversa, raffiche di vento abbattono alberi e fanno crollare un muro: “Sotto controllo, staccata la corrente per precauzione”

Sono bastate poche ma violente raffiche di vento per provocare non pochi disagi ad Aversa, dove nel giro di pochi minuti si sono registrati crolli di alberi in diverse zone della città. I fatti oggi pomeriggio, poco dopo le 15. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni a veicoli e strutture sono evidenti.

Aversa, violente raffiche di vento abbattono alberi e fanno crollare un muro

Un grosso arbusto si è abbattuto in via Raffaello, al Parco Argo, con la chioma finita su alcune auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcianise e di Aversa. Situazione più complessa in via Cappuccini, dove un albero di grandi dimensioni è crollato sul muro di cinta, quello che delimita la tensostruttura dello “Zodiaco Sporting Hub”, provocandone il cedimento e la caduta di blocchi di pietra sull’asfalto, oltre al crollo di quattro pali delle telecomunicazioni. Per motivi precauzionali è stata staccata la corrente elettrica tra viale Olimpico e via Cappuccini. La stessa via Cappuccini è stata chiusa al transito, mentre sono stati disposti la chiusura della piscina H2O e dell’impianto sportivo “Zodiaco”.

Disagi anche in via Belvedere e in via Botticelli, a pochi passi dall’Arco dell’Annunziata, dove sono caduti altri arbusti e volati via, finendo sui marciapiedi, alcuni pannelli in metallo. Non va meglio in via Salvo D’Acquisto, dove un piccolo albero si è spezzato a causa del vento. Sempre nella stessa strada le forti raffiche hanno spostato diversi cassonetti dei rifiuti, finiti sulla carreggiata e causa di rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e la Protezione Civile, con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico comunale. Presente anche il sindaco di Aversa, Francesco Matacena in via Cappuccini – dove si registrano i danni più gravi – che sta seguendo personalmente le operazioni di messa in sicurezza. “È tutto sotto controllo, immediato intervento di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Non si registrano feriti. Per motivi precauzionali è stata staccata la corrente tra viale Olimpico e via Cappuccini”, ha commentato il primo cittadino ai microfoni di Teleclubitalia.