Giugliano, maxi controlli della Polizia Municipale: oltre 33mila euro di multe e più di 20 veicoli fermati

Settimana intensa sul fronte della sicurezza stradale a Giugliano, dove la Polizia Municipale ha messo in campo una serie di controlli serrati tra centro cittadino, Lago Patria e Piazza Gramsci. Il bilancio è significativo: oltre 33mila euro di sanzioni, numerosi sequestri e più di venti veicoli fermati per gravi irregolarità.

Controlli in centro: veicoli senza assicurazione e senza casco

Durante i controlli in centro, gli agenti hanno effettuato diversi posti di blocco, contestando numerose violazioni al Codice della Strada. Sono stati sequestrati cinque veicoli per mancanza di copertura assicurativa e disposto un sequestro amministrativo finalizzato alla confisca per un mezzo già sottoposto a precedente provvedimento. Contestate anche infrazioni per controsenso e velocità non adeguata. Inoltre, sette motoveicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo perché circolavano senza casco. Le sanzioni elevate in questa fase ammontano a circa 6.800 euro.

Lago Patria: guida senza patente e senza revisione

Nel fine settimana i controlli si sono spostati nella zona di Lago Patria, dove sono stati sanzionati sette veicoli per diverse irregolarità. Due circolavano senza assicurazione, quattro senza revisione e uno è stato fermato per guida senza patente. Le multe complessive in quest’area hanno superato i 7.500 euro, con il conseguente sequestro dei mezzi non in regola.

Piazza Gramsci: allarme minorenni senza casco

Particolarmente rilevante l’operazione serale in Piazza Gramsci, spesso teatro di comportamenti pericolosi da parte di giovanissimi. Gli agenti hanno fermato sei tra ciclomotori e motocicli, quasi tutti guidati da minorenni, anche di appena quattordici anni, senza casco e protagonisti di manovre rischiose tra diverse strade della zona.

In un caso è stata contestata anche la violazione dell’articolo 170 del Codice della Strada per impennata con due persone a bordo senza casco. Sono emerse inoltre ulteriori irregolarità, tra cui mezzi senza assicurazione e revisione e conducenti privi di patentino. I genitori sono stati convocati sul posto e, in tre casi, sanzionati per incauto affidamento del veicolo. Le multe elevate in questa operazione superano i 19mila euro.

Inseguimento in centro: fermato motociclo in fuga

Unico episodio con conducente maggiorenne ha visto un motociclo con due persone a bordo, madre e figlio, non fermarsi all’alt degli agenti, tentando la fuga tra via Roma e Corso Campano. Dopo un breve inseguimento nel traffico, il mezzo è stato intercettato nei pressi della Casa Comunale e sanzionato per le violazioni commesse.

Sicurezza stradale a Giugliano: appello alle famiglie

L’attività della Polizia Municipale ha permesso di bloccare oltre venti veicoli non in regola, contribuendo al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza stradale. Resta forte l’appello rivolto alle famiglie: la sicurezza dei ragazzi passa dalla collaborazione tra genitori, scuola e forze dell’ordine. Indossare il casco, guidare con patentino e avere i documenti in regola rappresentano regole fondamentali per la tutela di tutti.