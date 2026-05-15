Nuova allerta meteo in Campania valida dalla mezzanotte di oggi, 15 maggio, fino alle 20 di domani, sabato 16 maggio. A renderlo noto è un comunicato della Protezione civile della Regione Campania. L’allerta è di colore giallo ed è estesa a tutto il territorio regionale. Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale.

Campania, allerta meteo da oggi 15 maggio fino alle 20 di domani

Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.