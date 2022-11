Maltempo, in arrivo nubifragi nel weekend: rischio alluvioni anche in Campania

Sarà un weekend caratterizzato da pioggia e temporali su gran parte della penisola. Tra Sabato 19 e Domenica 20 novembre, infatti, una vasta area di bassa pressione sospinta da venti provenienti da sud e alimentata da masse d’aria di origine polare-marittima che dal Nord Atlantico raggiungerà il bacino del Mediterraneo causerà intense precipitazioni.

Come riporta Ilmeteo.it, le regioni più a rischio sono Lazio, Campania e Calabria. In queste zone si prevedono accumuli fino a oltre 40 millimetri in 24 ore e ciò potrebbe provocare anche delle alluvioni lampo.

Le previsioni meteo per sabato 19 novembre

Nella giornata di sabato una perturbazione raggiungerà le regioni del Centro-Sud e l’Emilia Romagna portando piogge, localmente intense e temporalesche al Sud; il resto del Nord verrà appena lambito da un po’ di nubi. Le temperature tenderanno a diminuire portandosi un po’ ovunque in linea con le medie del periodo.

Previsioni meteo domenica 20 novembre

Il vortice si muoverà rapidamente verso Sud-Est, liberando dal maltempo le regioni del centro, dove tornerà a splendere il sole come al Nord, sia pure in un contesto decisamente più freddo. Sono attese infatti le prime gelate di stagione fin sulle pianure settentrionali, dove nelle prime ore del mattino le temperature si attesteranno intorno agli 0°C, specie su Piemonte e Lombardia.

Discorso diverso per il Sud e per le due Isole Maggiori dove avremo ancora condizioni piuttosto instabili, con nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco.