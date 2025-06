Scossone sulla panchina del Giugliano Calcio 1928. La società gialloblù ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Valerio Bertotto. Un addio condiviso, che arriva dopo due stagioni intense alla guida della formazione campana.

Giugliano, cambio in panchina: addio a mister Bertotto. In arrivo nuovo allenatore

Insieme al mister, lascia anche l’allenatore in seconda Claudio Bazeu. Anche per lui si parla di una chiusura del rapporto in pieno accordo con la società. La dirigenza ha voluto esprimere pubblicamente gratitudine per l’operato dello staff tecnico uscente, sottolineando il valore del lavoro svolto in questi due anni. Sotto la guida di Bertotto, il Giugliano ha vissuto una fase di consolidamento nel panorama calcistico professionistico.

Ora si apre un nuovo capitolo. La società è già al lavoro per individuare il profilo giusto che possa raccogliere il testimone e guidare la squadra nella prossima stagione. L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita, puntando su un progetto tecnico ambizioso ma sostenibile. L’altro nodo da sciogliere in queste settimane è quello relativo allo stadio de Cristoforo. Tifosi in attesa, dunque, di conoscere il nome del nuovo allenatore, in un’estate che per il Giugliano si preannuncia carica di novità.