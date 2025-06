Le ondate di calore in Campania continuano ad aumentare: dopo l’allerta gialla di livello 1 già prevista per giovedì 12 giugno, il Ministero della Salute ha esteso l’attenzione anche a venerdì 13 giugno. Le temperature percepite potrebbero toccare i 34 gradi intorno alle ore 14, in un clima rovente destinato a persistere anche nel fine settimana, quando i termometri potrebbero superare i 35 gradi.

Campania nella morsa del caldo: ondate roventi e temperature fino ai 34 gradi

Già dalle prime ore del mattino, i valori si attestano intorno ai 25 gradi, per poi impennarsi rapidamente fino a 31-32 gradi all’ora di pranzo. Tuttavia, a causa dell’umidità e delle condizioni atmosferiche, la temperatura percepita sarà ben più alta, soprattutto a Napoli e in generale in tutta la regione.

E non si tratta di un fenomeno isolato: nei prossimi giorni, il caldo estremo non accennerà a diminuire. Le previsioni indicano che queste condizioni potrebbero proseguire almeno fino a sabato 14 giugno. La causa principale è l’anticiclone africano che si è ormai stabilizzato sull’Italia, con particolare insistenza sulla Campania, facendo schizzare in alto le temperature. Questo scenario sembra essere un’anticipazione dell’estate 2025, che secondo alcuni meteorologi potrebbe ricordare quella del 2003, considerata tra le più torride degli ultimi decenni nel nostro Paese.