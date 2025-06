Dopo una parentesi di clima più mite, il caldo torna protagonista anche a Napoli. A lanciare l’allerta è il Ministero della Salute, che ha diffuso un nuovo bollettino giornaliero sulle ondate di calore, coinvolgendo oltre 27 città italiane.

Napoli, nuova ondata di calore in arrivo: temperature oltre i 35 gradi a partire da sabato

Il capoluogo campano, in particolare, sarà interessato sabato da un’allerta di livello 1, con l’attribuzione del bollino giallo. Si tratta di una condizione meteorologica che non rappresenta ancora un rischio diretto per la popolazione, ma che richiede attenzione per le fasce più fragili, come anziani, bambini, soggetti con patologie croniche e donne in gravidanza.

Domani, venerdì, l’ondata di calore sarà più intensa nel Centro-Nord, con bollino arancione (livello 2 di allerta) per Roma, Bolzano e Brescia, mentre Napoli rientrerà tra le 10 città con allerta gialla nella giornata di sabato, insieme a Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e ancora Bolzano.

Il Comune e le autorità sanitarie inviteranno la cittadinanza alla prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, raccomandando un’adeguata idratazione, pasti leggeri, uso di cappelli e occhiali da sole, e la limitazione dell’esposizione diretta ai raggi solari tra le 11:00 e le 17:00.