Allerta arancione in Campania, EAV fa retromarcia: corse riattivate

Prima lo stop poi la retromarcia. EAV ripristina i collegamenti ferroviari sulle linee vesuviane e flegree. L’azienda aveva sospeso il servizio su Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea a causa dell’allerta meteo arancione a partire dalle 15 di oggi, giovedì 8 ottobre. La misura stava già provocando pesanti ripercussioni per migliaia di pendolari tra Napoli, area vesuviana e Campi Flegrei.

L’Ente Autonomo Volturno ha precisato che “eventuali variazioni alla circolazione saranno comunicate attraverso i canali ufficiali Eav e sul sito internet www.eavsrl.it”.

Stop EAV dalle 15: quali linee restano attive

EAV aveva comunicato la sospensione di tutti i collegamenti sulle linee vesuviane e flegree. Lasciava invece operative la Napoli-Piedimonte Matese e la linea metropolitana Piscinola-Aversa.

L’azienda aveva annunciato l’attivazione di servizi sostitutivi, ma nel pomeriggio si sono registrati forti disagi soprattutto alla stazione di Napoli Garibaldi, uno dei principali nodi della Circumvesuviana. Molti viaggiatori sono stati costretti a cambiare programma e a cercare soluzioni alternative.

Disagi per migliaia di pendolari

La sospensione stava incidendo in particolare sui collegamenti con l’area vesuviana e con i Campi Flegrei. Per chi ha dovuto raggiungere Pozzuoli, Bacoli e gli altri comuni serviti dalla rete flegrea, così come per gli utenti della Circumvesuviana, la giornata si è trasformata in una corsa ai mezzi alternativi.

Le corse sostitutive stavano facendo inoltre i conti con il traffico rallentato dal maltempo e con i numerosi allagamenti registrati in provincia di Napoli. Comunque, resta in vigore fino alle 15 di venerdì l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania.