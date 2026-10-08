Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in diversi comuni: l’elenco

Fioccano ordinanze di chiusura per le scuole in Campania a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Dopo quella firmata dal sindaco di Giugliano Diego D’Alterio, per domani venerdì 9 ottobre, stop alle lezioni anche a Marano, Qualiano, Calvizzano, Melito, Afragola, Torre del Greco, Ercolano, Portici e Capri. Lo stesso accade a Grazzanise, nel casertano. Lo hanno annunciato i rispettivi sindaci.

Campania, scuole chiuse in diversi Comuni dell’area nord

Le ordinanze riguardano tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma non soltanto. Per l’intera giornata di domani resteranno chiusi cimiteri e ville comunali e parchi cittadini. Soprattutto nel caso dell’area nord di Napoli, la misura si è resa necessaria dopo la bomba d’acqua caduta stamattina su diversi Comuni che ha creato disagi alla viabilità e in alcuni casi interruzione di corrente elettrica.

Allerta meteo arancione

L’allerta meteo arancione interessa la Piana campana, Napoli, l’area vesuviana e le isole del Golfo, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche e il rischio di nuovi temporali intensi. La Protezione Civile regionale ha disposto l’allerta arancione dalle ore 15 di giovedì 8 ottobre fino alle ore 15 di venerdì 9 ottobre, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche su tutto il territorio.