A Giugliano le scuole resteranno chiuse anche domani. Lo ha annunciato il sindaco Diego D’Alterio dopo la proroga dell’allerta meteo arancione disposta dalla Protezione Civile della Regione Campania. La chiusura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, la villa comunale, i parchi cittadini e il cimitero.

Giugliano, scuole chiuse anche domani: prorogata l’allerta arancione

Il provvedimento prolunga lo stop già previsto per oggi, venerdì 9 ottobre, quando le scuole sono rimaste chiuse a Giugliano e in numerosi altri comuni del Napoletano. Tra questi Villaricca, Qualiano, Mugnano, Marano, Melito, Sant’Antimo, Calvizzano, Quarto, Pozzuoli, Bacoli, Casoria, Arzano, Afragola, Caivano, Frattamaggiore e Frattaminore. Chiusure anche a Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano e Pomigliano d’Arco.

La nuova allerta è valida dalle 15 di oggi fino alle 15 di sabato 10 ottobre. Il livello arancione interessa la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana, oltre alla Penisola Sorrentino-Amalfitana, ai Monti di Sarno e ai Monti Picentini. Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. Nel messaggio rivolto ai cittadini, D’Alterio invita a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, soprattutto durante i temporali, e a mettere in sicurezza gli oggetti presenti su balconi, terrazze, davanzali e giardini che potrebbero essere trascinati dal vento.