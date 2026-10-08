Nubifragio a Giugliano, pulmino bloccato nell’acqua: studenti escono dal finestrino

Momenti di paura a Giugliano durante la bomba d’acqua che ha colpito l’area nord di Napoli nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre. In una strada della città un pulmino con a bordo alcuni studenti è rimasto bloccato nell’acqua alta e i ragazzi sono stati costretti a uscire anche attraverso i finestrini per mettersi in salvo.

L’episodio è avvenuto nella zona di via Santa Caterina da Siena, tra le aree maggiormente interessate dagli allagamenti. Le immagini, rilanciate da InterNapoli e successivamente dall’Ansa, mostrano il mezzo fermo in mezzo all’acqua e uno degli studenti che tenta di uscire dal finestrino.

Giugliano, pulmino bloccato nell’acqua durante il nubifragio

La situazione si è fatta particolarmente critica a ridosso dell’uscita da scuola. In diversi punti della città l’acqua ha raggiunto livelli tali da rendere difficoltoso, se non impossibile, il transito di auto e pulmini. In via Santa Caterina si è reso necessario anche l’intervento della Polizia Municipale. In un altro filmato si vede un automobilista costretto a salire sul predellino della propria vettura mentre l’acqua arriva a coprire buona parte delle ruote.

A Varcaturo studenti trattenuti a scuola

Disagi anche a Varcaturo, dove numerosi genitori hanno segnalato l’impossibilità di raggiungere gli istituti a causa delle strade trasformate in veri e propri torrenti.

Alla scuola media “Don Salvatore Vitale” la dirigente scolastica ha disposto il rinvio di circa un’ora dell’uscita degli alunni, proprio per consentire il deflusso dell’acqua e permettere ai genitori di raggiungere il plesso in condizioni di maggiore sicurezza. Le famiglie sono state avvisate attraverso il registro elettronico.

Il nubifragio ha provocato allagamenti diffusi in tutta l’area nord di Napoli, con criticità anche a Qualiano, Villaricca e Giugliano e in altre zone del territorio. La situazione resta monitorata alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.