Gli impatti del caro carburante sono tutt’altro che finiti. Nel golfo di Napoli arrivano i primi tagli ai collegamenti marittimi con Ischia, Capri e Procida, con conseguenze soprattutto per residenti e pendolari. Lo annunciano alcune compagnie del settore.

Caro carburante a Napoli, tagli ai collegamenti marittimi con le isole

Secondo gli armatori, il prezzo del carburante sarebbe aumentato del 130% in pochi mesi, rendendo insufficienti anche i recenti adeguamenti tariffari.

Le prime riduzioni riguardano Alilauro, che ha cancellato le ultime corse serali da e per Ischia. Navigazione Libera del Golfo limiterà invece fino al 31 dicembre a tre coppie giornaliere i collegamenti tra Napoli Beverello e Capri.

Tagli anche per Medmar: il sabato saranno sospese le corse tra Ischia Porto e Pozzuoli, mentre la domenica saranno cancellati i collegamenti tra Procida e Pozzuoli.

Cancellate inoltre alcune corse di metà giornata sulla tratta Sorrento-Napoli. Non si escludono ulteriori riduzioni da parte delle altre compagnie di navigazione.

Il rischio è un peggioramento della mobilità da e per le isole del Golfo di Napoli, dove i collegamenti via mare rappresentano un servizio essenziale per migliaia di residenti.