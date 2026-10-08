Giugliano, scuole chiuse il 9 ottobre per allerta arancione. Sindaco firma ordinanza

Scuole chiuse a Giugliano nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre 2026, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. A disporre la sospensione delle attività scolastiche è il sindaco Diego D’Alterio, che ha annunciato un’ordinanza con una serie di misure precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma non soltanto. Per l’intera giornata di venerdì resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la villa comunale e i parchi cittadini.

Maltempo a Giugliano, il sindaco Diego D’Alterio annuncia le chiusure

La decisione arriva dopo le intense precipitazioni che hanno investito Giugliano e diversi comuni dell’area nord di Napoli, provocando allagamenti, disagi alla circolazione e criticità lungo la rete stradale.

«Le precipitazioni intense, concentrate in poco tempo, mettono a dura prova il territorio e le reti di drenaggio», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come in queste ore l’amministrazione sia impegnata nella gestione delle emergenze e nell’assistenza alla popolazione.

Polizia Municipale e Protezione Civile sono al lavoro sul territorio per fronteggiare le situazioni di maggiore difficoltà e garantire supporto ai cittadini colpiti dal maltempo.

Allerta arancione in Campania, possibili altre scuole chiuse nell’area nord di Napoli

L’allerta meteo arancione interessa la Piana campana, Napoli, l’area vesuviana e le isole del Golfo, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche e il rischio di nuovi temporali intensi.

La Protezione Civile regionale ha disposto l’allerta arancione dalle ore 15 di giovedì 8 ottobre fino alle ore 15 di venerdì 9 ottobre, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

La decisione adottata dal Comune di Giugliano potrebbe essere seguita da analoghi provvedimenti nei centri vicini. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove ordinanze di chiusura delle scuole anche nei comuni limitrofi, qualora i sindaci decidessero di adottare ulteriori misure precauzionali.