Macabro ritrovamento nella Metropolitana Linea 2 di Napoli: ritrovato cadavere sui binari

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sui binari della Metropolitana Linea 2 di Napoli, a piazza Garibaldi, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025.

Il corpo, tagliato a metà, è stato scoperto dagli agenti della Polfer di Napoli Centrale intorno alle ore 2:00. Si ipotizza che l’uomo sia stato investito da un treno in transito, anche se la data esatta del decesso rimane incerta.

Il ritrovamento è avvenuto nella galleria tra le stazioni Garibaldi e Cavour della linea ferroviaria gestita da RFI Villa Literno – Pozzuoli – Napoli San Giovanni – Barra. A seguito dell’incidente, la circolazione dei treni è stata sospesa per circa quattro ore, riprendendo regolarmente intorno alle 7:00 dopo i rilievi della Polfer e l’intervento del magistrato di turno.

Le prime analisi suggeriscono che l’incidente potrebbe essere avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento. L’uomo, privo di documenti, sembrerebbe essere un cittadino extracomunitario, ma sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità. Le autorità hanno disposto il sequestro della salma per consentire l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà stabilire con certezza la causa della morte. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.