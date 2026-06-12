Napoli, due arresti in zona piazza Garibaldi: rapina e spaccio durante i controlli della Polfer

Due arresti in poche ore nell’area di Piazza Garibaldi, dove proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato un uomo accusato di rapina e un altro sorpreso mentre spacciava droga nei pressi dello scalo ferroviario.

Napoli, due arresti nell’area della stazione: rapina e spaccio durante i controlli della Polfer

Il primo arresto è scattato in via Pica dopo la segnalazione di una rapina appena consumata. Sul posto gli agenti hanno trovato la vittima con diverse escoriazioni agli arti superiori. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito e derubato del portafoglio e del telefono cellulare. Le immediate ricerche hanno consentito ai poliziotti di rintracciare e bloccare il presunto autore del colpo, già gravato da precedenti penali e di polizia, anche per reati analoghi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla persona offesa.

Nel corso della stessa giornata, durante un servizio di osservazione tra via Firenze e corso Novara, gli agenti hanno notato un uomo mentre cedeva un involucro a un acquirente in cambio di una banconota. Il tempestivo intervento della Polfer ha permesso di fermarlo e di sequestrare 20 involucri contenenti sostanze stupefacenti di diverso tipo. Addosso al sospettato è stato inoltre trovato un coltello con una lama lunga circa 12 centimetri. Per entrambi è scattato l’arresto.