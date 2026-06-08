Napoli, Linea 1 chiusa tra Piscinola e Colli Aminei per tre mesi: cosa cambia dal 22 giugno

La Linea 1 della metropolitana di Napoli si prepara a una nuova lunga interruzione. Da lunedì 22 giugno a lunedì 14 settembre il tratto compreso tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei resterà chiuso per consentire importanti lavori di sostituzione dei binari, giunti al termine del ciclo di manutenzione ventennale.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della Commissione Mobilità del Comune di Napoli, presieduta da Aniello Esposito, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, della dirigente comunale Serena Riccio e del direttore generale di Anm Francesco Favo.

Perché chiude la Linea 1

L’intervento riguarda il rinnovo dell’armamento ferroviario nel tratto nord della metropolitana. Si tratta della seconda fase di un programma già avviato lo scorso anno, quando era stato sostituito uno dei due binari presenti lungo la tratta.

Secondo quanto spiegato dai tecnici, i lavori sono necessari per garantire sicurezza ed efficienza alla linea e saranno realizzati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La scelta del periodo non è casuale: la chiusura scatterà subito dopo la conclusione degli esami scritti di maturità e terminerà il giorno precedente alla riapertura delle scuole in Campania, fissata per il 15 settembre.

Navette sostitutive e corse ogni 10 minuti

Per limitare i disagi ai pendolari e ai residenti della zona nord della città, Anm attiverà un servizio sostitutivo di autobus tra Piscinola e Colli Aminei. Le navette seguiranno lo stesso modello adottato durante l’estate dello scorso anno, con corse programmate ogni dieci minuti per garantire continuità agli spostamenti. L’obiettivo è assicurare collegamenti costanti tra le stazioni interessate dall’interruzione e il resto della rete metropolitana.

Treni attivi solo in alcune fasce orarie

Anche durante il periodo dei lavori sarà comunque possibile utilizzare la metropolitana in fasce orarie limitate. I convogli circoleranno infatti dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 20 alle 22 di sera, ma esclusivamente in una sola direzione, secondo modalità operative analoghe a quelle adottate durante il precedente intervento. I dettagli definitivi sugli orari e sul senso di marcia saranno comunicati da Anm nelle prossime settimane.

Lavori anche di notte e nuovo stop in futuro

Gran parte delle attività di cantiere verrà effettuata durante le ore notturne per accelerare l’intervento e ridurre al minimo i disagi. Considerate le elevate temperature estive, sui cantieri sarà presente anche il medico competente per monitorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Ma i disagi non finiranno qui. Come spiegato dalla dirigente Serena Riccio, una volta completato questo intervento sarà necessario programmare un’ulteriore chiusura della Linea 1 per intervenire sugli scambi ferroviari in prossimità delle rampe di Piscinola. Al momento non è stata ancora definita la durata del nuovo stop né il periodo in cui verrà effettuato, ma i tecnici stanno studiando soluzioni per contenere il più possibile l’impatto sulla mobilità cittadina.