Pesanti disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli a causa di un tragico incidente avvenuto nei pressi della stazione di Pignataro Maggiore. La circolazione dei treni è stata sospesa per diverse ore dopo che una persona è stata investita da un convoglio in transito.

Pignataro Maggiore, investito e ucciso sui binari: traffico ferroviario in tilt tra Napoli e Cassino

L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria di Caserta, insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e al personale incaricato della gestione dell’emergenza. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare tutti gli accertamenti necessari.

Secondo le prime informazioni emerse, la persona coinvolta avrebbe perso la vita nell’impatto. Restano tuttavia da chiarire l’identità della vittima e le circostanze che hanno portato all’investimento. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Ripercussioni sul traffico tra Sud e Centro Italia

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sul traffico ferroviario lungo una delle principali arterie di collegamento tra il Sud e il Centro Italia. Trenitalia ha segnalato possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i treni regionali sia per quelli a lunga percorrenza. Le verifiche della Polfer proseguiranno nelle prossime ore. Nel frattempo, migliaia di pendolari e viaggiatori diretti verso Napoli e Roma stanno facendo i conti con i disagi provocati dall’interruzione della circolazione ferroviaria.