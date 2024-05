Un malore prima di festeggiare la prima comunione. È il tragico destino che è toccato alla piccola Michela Nunziata, 10 anni appena, strappata all’affetto dei suoi genitori. Originaria di Sarno, la bambina è deceduta in Emilia Romagna, dove viveva.

Lutto in Campania, malore prima della comunione: muore bimba di 10 anni

Michela avrebbe dovuto festeggiare la prima comunione. Ormai era tutto pronto, il suo abito bianco e rosa, la festa con gli amici ed i familiari. Invece Michela si è sentita male giovedì scorso mentre era in compagnia della mamma nella sua abitazione. Ha perso i sensi e si è accasciata a terra.

Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. La bimba era già in condizioni critiche e i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. Michela è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. I genitori della piccola, mamma Tiziana e papà Angelo Nunziata, sono originari di Sarno e vivono a Montecchio Emilia da diversi anni. Lutto in due comunità.