Un dramma ha sconvolto la comunità casertana nella notte tra sabato e domenica: una bambina di sei anni è deceduta mentre si trovava in osservazione al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Marcianise, dove era stata trasportata d’urgenza dopo essersi sentita male durante la cena in casa con i genitori.

Tragedia a Marcianise: bimba di 6 anni muore in ospedale dopo malore

La piccola, originaria di Santa Maria a Vico e residente nella zona dei Migliori, era già in cura presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Figlia di un carabiniere in servizio nel napoletano, si è improvvisamente accasciata a tavola nella serata di venerdì 17 maggio. I genitori, preoccupati per le sue condizioni, l’hanno caricata in auto e condotta al più vicino presidio ospedaliero, ma nonostante le cure tempestive, la bambina è deceduta nel corso della notte.

Sulla vicenda è stata immediatamente aperta un’inchiesta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche dei due ospedali coinvolti e della salma, delegando le indagini al commissariato di Polizia di Stato di Marcianise. Le autorità vogliono chiarire con precisione le cause del decesso, considerata la giovane età della bambina e il fatto che fosse già in cura.

Nel frattempo, il corpicino è stato trasferito al reparto di Medicina legale dell’ospedale Civile di Caserta, dove verrà effettuata l’autopsia. L’esame non sarà eseguito prima di lunedì mattina.