Lutto a Melito: Rosario muore dopo incidente a Giugliano

Non ce l’ha fatta Rosario Bruno, il 41enne di Melito vittima di un incidente stradale a Giugliano il mese scorso. Il ragazzo è deceduto dopo più di dieci giorni di coma.

L’incidente risale al 19 luglio scorso. Rosario rimase coinvolto in un incidente a Giugliano in via Magellano. Il ragazzo fu investito mentre si trovava in strada da un’auto. Immediatamente scattarono i soccorsi.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sono risultati vani i tentativi dei medici dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli di tenere in vita Rosario, noto per essere il presidente dell’Associazione Santo Stefano, promotrice dei festeggiamenti del Santo Patrono di Melito. Ad ottobre le celebrazioni verranno svolte in tono minore a causa della scomparsa del 41enne.

Cordoglio sui social

La notizia si è rapidamente diffusa sui social. Tantissimi i messaggi apparsi in queste ore per ricordare il 41enne, noto per la sua generosità e la sua disponibilità. “Non avrei mai pensato di doverti dire addio ma a volte succedono cose a cui veramente non si riesce a dare una spiegazione – ha scritto Stella -. A te devo tanto e da oggi mancherà veramente un uomo esemplare sempre disponibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Avevo ancora tante cose da dirti e invece hai lasciato tutti in silenzio, senza parole”. Marcello Curzio invece ha scritto: “Una morte assurda ed inspiegabile che ha privato Melito di un figlio che poteva dare ancora moltissimo a questa terra bella e contraddittoria. Un ragazzo dal cuore d’oro, amico di tutti da sempre”.