Notte di violenza nel cuore di Melito, dove un 20enne incensurato è finito all’ospedale dopo essere stato accoltellato all’addome mentre tentava di sedare una rissa in via Roma. Il giovane si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Melito. Accoltellato mentre cerca di sedare una rissa: 20enne finisce in ospedale

Quasi in contemporanea, i carabinieri sono intervenuti anche in piazza Santo Stefano, dove era stata segnalata una violenta rissa tra più persone. Le prime indagini dei militari della stazione di Melito hanno permesso di collegare i due episodi: il 20enne sarebbe stato ferito proprio mentre tentava di separare i contendenti.

Durante gli accertamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno sfollagente e per questo denunciato. La scena della rissa, ripresa da alcuni presenti con i cellulari, è diventata virale sul web, fornendo elementi utili agli investigatori per identificare altri coinvolti. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’aggressore.