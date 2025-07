Lutto a Giugliano per la morte di Pasquale Napolitano, 24 anni appena. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto domenica, 29 giugno, all’alba, in via Terracina a Fuorigrotta.

Incidente a Napoli dopo serata con gli amici: muore 24enne di Giugliano

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, Pasquale era in auto con altri amici e stava rientrando da una serata trascorsa in un locale di via Coroglio quando, per ragioni da accertare, il conducente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il marciapiede e poi contro un palo della pubblica illuminazione. Tutti gli occupanti hanno riportato lievi ferite. Ad avere la peggio Pasquale, tra i passeggeri seduto sui sedili posteriori. Il 24enne, nell’impatto, è finito contro il vetro del parabrezza rimanendo gravemente ferito. A quanto pare, quando è avvenuto il sinistro, stava dormendo o si era appisolato.

Sono scattati subito i soccorsi del 118. Il giovane è stato trasportato prima all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta e poi trasferito all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è finito in coma. Nel pomeriggio di ieri è sopraggiunto il decesso nonostante il tentativo del personale medico di tenerlo in vita. La notizia è piombata a Giugliano in queste ore, gettando nello sconforto amici e parenti. Pasquale abitava in zona Oasi Sacro Cuore ed era conosciuto da tutti come un bravo ragazzo e un onesto lavoratore. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.