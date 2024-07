La comunità di Melito si stringe in preghiera per il loro concittadino Rosario Bruno. L’uomo attualmente è in coma in ospedale dopo essere stato vittima di un incidente.

Investito a Giugliano, Melito prega per Rosario Bruno

Rosario è stato investito da un’auto nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 luglio, mentre era a Giugliano. La situazione è subito apparsa molto grave per il giovane melitese. La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro del web e della cittadina a nord di Napoli.

Centinaia i messaggi comparsi sui social nelle ultime 24 ore: “Amici purtroppo nostro fratello Rosario ieri è stato investito a Giugliano e la situazione è grave.. Preghiamo tutti perché Rosario come ognuno di noi merita la vita… E non deve finire così”, scrive Federico.

