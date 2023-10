Non ce l’ha fatta Maria Francesca Gallo, 17enne di Afragola, stroncata da un terribile male, scoperto lo scorso maggio. La giovane è spirata poche ore fa, dopo aver lottato per mesi contro la sua malattia insieme alla sua famiglia. A darne notizia è Il Mattino.

Lutto a Casoria e ad Afragola, Maria Francesca muore a 17 anni per un brutto male

Sotto choc due comunità: quella di Afragola, dove risiede la famiglia, e quella di Casoria, dove Maria Francesca studiava al liceo polispecialistico Gandhi. L’adolescente lascia Teresa e Carlo, entrambi infermieri, e i fratelli Elia e Davide.

Gli amici la ricordano come “una ragazza solare, l’amica o la sorella che tutti vorrebbero avere”. “La sua perdita è stato un durissimo colpo per tutti noi, sgomenti per questa tristissima notizia. Studentessa apprezzata dai suoi insegnanti, dai compagni di classe e da tutto il personale scolastico, Maria Francesca rimarrà sempre nei nostri cuori e il suo ricordo sarà indelebile”, scrivono i compagni del giornalino scolastico del liceo di via Aldo Moro.

I funerali

Nella giornata di oggi è stata allestita la camera ardente presso la cappella dell’ospedale camilliano “Santa Maria della Pietà” di Casoria. I funerali, invece, si terranno nel pomeriggio, alle 16, presso il santuario di Sant’Antonio di Afragola.