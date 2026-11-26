Dal 26 novembre al 5 dicembre alla International Art Exhibition “VENTRE” allo Spazio 57 Art Gallery. Dopo il terzo premio alla Biennale di Arte Contemporanea “Dentro l’oro” al Castello Colonna di Genazzano – Roma, Claudio Barone torna in mostra nella sua città natale.

L’artista napoletano partecipa alla International Art Exhibition “VENTRE”, in programma dal 26 novembre al 5 dicembre 2026 presso lo Spazio 57 Art Gallery, in via Chiatamone 57, Napoli. Il vernissage si terrà giovedì 26 novembre alle ore 18.00. La mostra è visitabile dal Martedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il Sabato dalle 10.30 alle 19.00.

L’artista Claudio Barone in mostra a Napoli

In mostra sarà esposta l’opera “L’enigma”. Reduce della Biennale di Arte Contemporanea “Dentro l’oro”, tenutasi nella splendida cornice di Castello Colonna a Genazzano – Roma, dove l’opera “L’oro…quello che non vediamo” ha ricevuto il terzo premio per la sezione pittura – tecnica mista, Claudio Barone torna a esporre a Napoli con un lavoro che indaga la materia come organismo vivo.

Un unico paesaggio, due cieli. In alto un cielo plumbeo, denso, quasi notturno. In basso un cielo azzurro, leggero, con nuvole. In mezzo, una fascia d’oro materico: alberi, radici, terra. Quale dei due cieli è vero? Quale dei due è il riflesso? L’enigma è questo: lo stesso mondo può essere luminoso o plumbeo, a seconda di dove lo guardi.

Il buio e la luce, nello stesso quadro, un ventre che contiene due verità opposte insieme. L’oro, al centro, come unico punto fermo. Non è tutto vero ciò che vediamo. Dipende dal momento che stiamo attraversando. La bellezza sta negli occhi di chi guarda.

Ventre – International Art Exhibition

Napoli è una città di viscere. Vive sopra ciò che ribolle, cresce su ciò che è stato sepolto, custodisce nelle proprie profondità una materia che non smette mai di generare. Il suo ventre è fatto di tufo, acqua, fuoco e radici. Il ventre è origine, è uno spazio primordiale che accoglie e trattiene, che protegge e preme verso l’esterno. Non è soltanto il corpo femminile, ma una condizione universale della materia: la sua capacità di produrre, mutare, espandersi e reinventarsi.

Le opere in mostra abitano questa tensione attraverso linguaggi, sensibilità e immaginari differenti. Il colore si fa presenza vitale, la natura irrompe nelle forme, l’acqua evoca profondità e movimento, mentre il femminile emerge come energia creatrice, libera da ogni rappresentazione convenzionale.

In questa prospettiva, il ventre non è soltanto il luogo da cui si viene, ma un organismo complesso e pulsante in cui tutto continua ad accadere. La mostra è a cura di Melania Fusaro e Federica Guida. Presentazione critica a cura di Gianpasquale Greco.

Comunicato stampa