Sarenco, a Giugliano una mostra dedicata al maestro della poesia visiva e dell’arte contemporanea

Un appuntamento di grande interesse culturale si prepara ad animare la scena artistica di Giugliano in Campania. Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18:00, la Galleria d’arte “Visioni”, situata al sesto piano di Palazzo Russo, in via Aniello Palumbo 7, già sede della redazione giornalistica di Teleclub, ospiterà l’inaugurazione della mostra dedicata a Sarenco, uno dei protagonisti più originali, eclettici e innovativi dell’arte contemporanea.

Una mostra di Sarenco a Giugliano

L’esposizione, curata da Franco Riccardo, rappresenta un’occasione per riscoprire la straordinaria personalità artistica di Sarenco, capace di attraversare e contaminare differenti linguaggi espressivi, dalla poesia visiva alla performance, dalla fotografia al cinema, fino all’editoria e all’organizzazione di grandi eventi culturali. Artista geniale, ironico e provocatorio, Sarenco ha fatto della sperimentazione e della trasgressione creativa i tratti distintivi del proprio percorso, affermandosi come una delle figure più significative della neoavanguardia e del panorama artistico internazionale.

Chi è Sarenco

La sua carriera è stata segnata dalla partecipazione ad alcune delle più prestigiose manifestazioni e istituzioni culturali del mondo, tra cui la Biennale d’Arte di Venezia, alla quale ha preso parte quattro volte, con una sala personale nell’edizione del 2001 curata da Harald Szeemann, Documenta 5 di Kassel nel 1972, il MoMA di New York, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Centre Pompidou di Parigi e il MART di Rovereto.

A caratterizzare la sua produzione è soprattutto la capacità di superare i confini tradizionali dell’arte, trasformando parole, immagini e azioni in strumenti di comunicazione e provocazione intellettuale. Un linguaggio libero e anticonvenzionale che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra arte, poesia e società.

Presenti Mabellini e Allegrini

All’inaugurazione interverranno Oriano Mabellini, presidente della Fondazione Sarenco, e Giosuè Allegrini, ammiraglio e storico dell’arte, che offriranno ulteriori spunti di approfondimento sulla figura e sull’eredità culturale dell’artista. Nel corso della serata sarà inoltre presentato il catalogo delle mostre precedenti, un ulteriore momento di valorizzazione del percorso espositivo e della ricerca artistica. L’iniziativa si avvale della collaborazione di diverse realtà, tra cui Teleclub, contribuendo a promuovere l’incontro tra il territorio e i grandi protagonisti della storia dell’arte contemporanea. Un’occasione per appassionati, studiosi e cittadini di avvicinarsi all’universo creativo di un artista che ha saputo fare della libertà espressiva una cifra inconfondibile della propria identità.

Informazioni sull’evento

Inaugurazione: Giovedì 19 novembre 2026, ore 18:00

Luogo: Galleria d’arte “Visioni” – Palazzo Russo, 6° piano

Indirizzo: Via Aniello Palumbo 7, Giugliano in Campania (NA)

Interventi: Oriano Mabellini e Giosuè Allegrini

Contatti: 081 894 48 78 – [email protected]