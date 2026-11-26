Un sequestro di beni per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro è stato notificato dalla Guardia di Finanza di Napoli a Sabatino Granata, imprenditore 64enne ritenuto vicino al clan Mallardo, gruppo criminale legato alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano. Granata è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori.

Quindici immobili sequestrati tra Giugliano e Riardo

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, presieduta da Areniello, sulla base delle disposizioni del Codice Antimafia. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro di 15 immobili e relative quote di proprietà, tra terreni, abitazioni, locali commerciali, depositi e autorimesse.

I beni si trovano nei comuni di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e Riardo, nel Casertano. Risultano intestati all’imprenditore, alla moglie e a un soggetto indicato dagli investigatori come prestanome.

Le indagini sugli investimenti immobiliari e sul ruolo nel clan

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia, Granata, attivo nei settori edilizio-immobiliare e della ristorazione, avrebbe impiegato capitali di provenienza illecita per acquistare terreni e realizzare complessi immobiliari, anche abusivi. Gli inquirenti ipotizzano inoltre episodi di corruzione di funzionari pubblici collegati a tali attività.

Per gli investigatori l’imprenditore avrebbe svolto anche il ruolo di referente del clan Mallardo nell’area di Licola, in particolare nella zona di via San Nullo, nel territorio giuglianese. In questa veste si sarebbe occupato della riscossione delle estorsioni e avrebbe messo a disposizione dei vertici del clan le attività commerciali di famiglia, utilizzate, secondo l’accusa, anche per incontri tra esponenti di gruppi criminali rivali.

Gli accertamenti patrimoniali

Le verifiche economico-finanziarie avrebbero fatto emergere una sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi ricostruiti: circa 2,3 milioni di euro nel periodo 1991-2008 e quasi un milione di euro tra il 2008 e il 2015. Gli accertamenti hanno riguardato anche i conferimenti di capitale e i finanziamenti effettuati dall’imprenditore e dalla coniuge a favore di diverse società. Nel 2016 furono già condannati familiari e prestanome di Sabatino Granata.