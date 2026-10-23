Claudio Barone alla Biennale di arte contemporanea “Dentro l’oro”

Claudio Barone, artista poliedrico del territorio, è tra gli oltre 180 artisti internazionali in mostra fino al 25 ottobre alla prima biennale internazionale dell’ arte contemporanea che si terrà presso il Castello Colonna di Genazzano, in provincia di Roma, dal titolo “Dentro l’ oro”.

La manifestazione artistica, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Studio 5 Progetto Creativo, con sede a Napoli, in collaborazione con il Comune di Genazzano è una mostra che riunisce artisti italiani e internazionali attivi in diversi ambiti delle arti visive — pittura, scultura, fotografia, arti grafiche, videoarte e installazione — affiancati da 44 poeti che hanno aderito al progetto. Un incontro tra linguaggi e sensibilità differenti, accomunati dall’invito a esplorare le molteplici dimensioni simboliche, culturali ed espressive del colore oro.

Nella storia delle civiltà e dell’arte, l’oro ha assunto significati profondi e talvolta contrastanti: luce, sacralità, conoscenza, potere, preziosità, bellezza e armonia. È anche simbolo di memoria, rinascita e trasformazione, metafora di un percorso capace di convertire la fragilità in consapevolezza e la sofferenza in una nuova possibilità. Un bagliore che, persino nell’oscurità, può custodire la speranza.

È intorno a questa pluralità di interpretazioni che si sviluppa “Dentro l’Oro”, lasciando agli artisti la libertà di tradurre il tema attraverso la propria ricerca, i materiali e le forme espressive. L’oro diventa così materia da indagare, immagine, pensiero e occasione di riflessione sul rapporto tra visibile e invisibile, realtà e dimensione interiore.

Barone partecipa con un’opera materica concepita ad hoc – realizzata con acrilico, foglia oro, pasta materica e rilievo ligneo su tela – dal titolo “L’ oro… Quello che non vediamo” e intende porre l’attenzione su ciò che viene celato circa la ricerca e la lavorazione del prezioso metallo.

In un mondo in cui perfino i grandi della terra talvolta stentano a prendere posizione, l’ artista nostrano confida nella capacità dell’arte di smuovere le coscienze e continua nel solco tracciato con l’opera di denuncia del genocidio in corso a Gaza “La spirale del potere”, vincitrice della menzione speciale, nella sezione pittura concettuale, alla biennale di arte contemporanea “Dentro il rosso”, tenutasi la scorsa primavera nella fantastica location della Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Domenica 25 ottobre alle 17:00 ci saranno il finissage e le premiazioni ufficiali alla presenza del critico G. Gregorio Grasso.

Si invitano i cittadini a partecipare alla rassegna e a supportare tutte le attività dell’artista partenopeo, a tal fine riportiamo il suo account instagram: claudio.barone1952.

La biennale ospite in una storica location

Il Castello Colonna domina il borgo di Genazzano da una collina tufacea. Le sue origini risalgono all’XI secolo; nei secoli successivi, la famiglia Colonna trasformò l’antica fortezza in una residenza signorile, arricchita da nuovi ambienti e testimonianze artistiche. Gravemente danneggiato dal bombardamento del 1943, fu restaurato a partire dal 1979 e restituito alla comunità.

Oggi il complesso ospita il Museo Atelier Castello Colonna e il Centro Internazionale d’Arte Contemporanea, confermando la propria vocazione culturale. È in questo luogo, dove la memoria storica incontra la ricerca artistica del presente, che la Biennale trova la sua cornice, intrecciando patrimonio, creatività e nuove visioni.

Orari di apertura

Venerdi 17:00-20:00

Sabato e domenica: 10:30–13:00 e 17:00–21:00

Ingresso gratuito.