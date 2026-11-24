Nuovo sit-in di protesta questa mattina, martedì 24 novembre, davanti allo stabilimento GLS di Frattamaggiore, nel Napoletano. Secondo le informazioni raccolte sul posto, i Carabinieri hanno circondato e allontanato i manifestanti che stavano cercando di entrare nell’area dello stabilimento. La tensione si inserisce nella vertenza della filiera GLS-Temi per il reintegro di 14 lavoratori licenziati. Tra i territori coinvolti nella lunga vertenza figurano Frattamaggiore e Nola, oltre agli hub di Napoli.

Frattamaggiore, nuovo sit-in davanti alla GLS: intervengono i Carabinieri

La manifestazione di martedì 24 novembre si è svolta davanti allo stabilimento di Frattamaggiore. Secondo la segnalazione arrivata alla redazione, i lavoratori in protesta hanno cercato di di bloccare l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal sito logistico, ma i Carabinieri hanno formato un cordone attorno al gruppo e li hanno fatti allontanare. Il presidio conferma il perdurare della tensione sul futuro occupazionale dei lavoratori interessati dalla vertenza. La ricostruzione dell’intervento è basata sulla segnalazione ricevuta e resta in attesa di riscontri ufficiali da Arma, azienda e rappresentanti sindacali.

La protesta del 23 novembre alla Guglia dell’Immacolata

Nel pomeriggio del 23 novembre, circa dieci manifestanti legati al sindacato SOL Cobas sono saliti sulle impalcature che circondano il monumento in piazza del Gesù, nel centro storico di Napoli. Hanno esposto uno striscione con la richiesta di un ritorno al lavoro per tutti i licenziati. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario per monitorare la situazione.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei lavoratori, l’iniziativa è arrivata dopo un ulteriore tentativo di confronto in Prefettura rimasto senza esito. La protesta riguarda 14 licenziamenti contestati nell’ambito della filiera GLS-Temi: il sindacato li considera provvedimenti punitivi legati all’attività sindacale. Si tratta di un’accusa avanzata dall’organizzazione dei lavoratori, non di una responsabilità accertata.

Frattamaggiore e Napoli, gli hub bloccati a inizio novembre

La mobilitazione ha avuto una fase particolarmente intensa già il 3 e 4 novembre, quando i lavoratori hanno presidiato e bloccato l’operatività dei magazzini di San Giovanni a Teduccio, in via Ferrante Imparato, e Frattamaggiore. Le iniziative hanno causato disagi alle attività di smistamento e alle consegne. La vertenza è seguita dal SOL Cobas, che contesta la gestione delle relazioni sindacali e chiede il reintegro dei dipendenti allontanati, garanzie occupazionali, retribuzioni adeguate e maggiori tutele per la sicurezza sul lavoro. Al centro dello scontro ci sono anche l’organizzazione degli appalti e dei subappalti nel settore della logistica.

Anche Nola coinvolta nella vertenza regionale

Il territorio di Nola rientra tra i poli logistici coinvolti nelle precedenti mobilitazioni della filiera. Il 22 luglio 2026 uno sciopero aveva interessato, secondo quanto richiamato anche in un atto parlamentare, i nodi di Napoli, Frattamaggiore, Nola, Caserta e Teverola. Non risultano, nelle informazioni finora confermate, nuovi blocchi al deposito di Nola nella giornata del 23 o del 24 novembre. La protesta più recente documentata è quella in piazza del Gesù a Napoli, collegata alla vertenza che interessa diversi centri della regione.

Il tavolo in Prefettura e le richieste di reintegro

Il 2 novembre un confronto in Prefettura si era chiuso senza accordo. Un successivo incontro, il 9 novembre, aveva fatto registrare, secondo il sindacato, una prima disponibilità delle aziende a cercare un percorso condiviso, ma senza una soluzione definitiva sulle questioni salariali e sui licenziamenti.

La vicenda è arrivata anche all’attenzione della politica nazionale e della Chiesa napoletana. Il 4 novembre alcuni lavoratori si erano recati in preghiera nel Duomo di Napoli, dove il cardinale Domenico Battaglia aveva richiamato la necessità di tutelare la dignità delle persone e di trovare un’intesa.

Al momento resta aperta la richiesta di reintegro dei 14 dipendenti. Servono ulteriori riscontri dalle aziende coinvolte e dalla Prefettura sull’esito degli ultimi incontri e sulle prospettive di accordo. Le posizioni di GLS, Temi e delle società appaltatrici vanno tenute distinte dalle contestazioni formulate dal sindacato. Nei giorni scorsi Teleclubitalia aveva raccontato anche la grande mobilitazione sindacale del 20 novembre nel centro di Napoli, iniziativa diversa dalla vertenza GLS.