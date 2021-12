La Bella e la Bestia, live action della Disney del 2017, va in onda in TV su Rai 1 nella prima serata di mercoledì 29 dicembre 2021. Diretto da Bill Condon, si ispira alla nota fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ecco trama, cast e curiosità del film.

La Bella e la Bestia: la trama

Il film Disney La Bella e la Bestia è una rivisitazione in chiave live action dell’omonimo classico d’animazione. La storia racconta di Belle, ragazza di umili origini, indipendente, che abita con il padre in un villaggio dalla mentalità chiusa e sogna di poter vivere avventure libera e spensierata, che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia, scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

Il cast

Tanti i nomi illustri che compongono il cast de La Bella e La Bestia. I protagonisti, cioè Belle e il Principe, sono interpretati da Emma Watson e Dan Stevens. Tra gli altri troviamo: Luke Evans veste i panni di Gaston, Kevin Kline di Maurice, Josh Gad di Le Tont, Ewan McGregor di Lumière, Audra McDonald di Madame Guardaroba, Gugu Mbatha-Raw di Spolverina, Stanley Tucci del Maestro Cadenza, Ian McKellen di Henry Tockins, Nathan Mack di Chicco, Hattie Morahan di Agata, Gerard Horan di Monsieur Jean Bric, Thomas Padden di Chapeau, Emma Thompson di Mrs. Bric.

Curiosità del film

La colonna sonora del film è composta da Alan Menkel, già autore delle musiche del film d’animazione del 1991, grazie al quale vinse ben due Oscar. I brani presenti in questa versione live-action comprendono canzoni già presenti nell’originale e nuovi titoli appositamente realizzati per l’occasione. I cantanti Ariana Grande e John Legend si esibiscono qui in una nuova versione di Beauty and the Beast, mentre la premio Oscar Céline Dion canta How Does a Moment Last Forever. Celebri brani come Gaston, Be Our Guest e Something There sono invece cantati dagli stessi interpreti del film.