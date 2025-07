Dal 16 al 20 luglio a Giugliano in Campania prosegue la realizzazione del progetto “Nuovi Percorsi Culturali tra Storia e Modernità”, con un programma di eventi estivi organizzata dal Comune di Giugliano con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024–2025.

“Nuovi Percorsi Culturali”: arte, musica e comicità a Giugliano dal 16 al 20 luglio

La manifestazione, a ingresso gratuito, si apre con una mostra documentaria dedicata al pittore giuglianese Nicola Cacciapuoti, attivo tra gli anni Venti e Sessanta del Settecento. La mostra si terrà in centro città, presso la sede della Pro Loco sita in Corso Campano 329, visitabile da mercoledì 16 a domenica 20 luglio, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Nel weekend spazio agli eventi live nel suggestivo nella zona costiera c/o il Parco Archeologico di Liternum, in via Scipione l’Africano:

• Venerdì 18 luglio (ore 21.30) concerto dei The Caponi Brothers, collettivo swing che spazia da Carosone a Bruscaglione, da Paolo Conte a Capossela, già protagonista sui palchi importsnti del jazz di Napoli, Sorrento e Pietrelcina. Fanno parte del collettivo, tra gli altri, musicisti dalla carriera internazionale quali Tommaso Scannapieco, Gianfranco Campagnoli, Luigi Del Prete ed il fondatore Giuseppe Di Capua.

• Sabato 19 luglio, “comedy show live” con Vincenzo Comunale, artista poliedrico ed esilarante della comicità napoletana, volto di Zelig e Le Iene, vincitore dei premi Troisi e Charlot. Presenterà uno spettacolo comico composto da monologhi che spaziano su vari argomenti, con spazio all’improvvisazione, cercando sempre di guardare la realtà da altre angolazioni, evidenziandone le contraddizioni ed esprimendo punti di vista originali, il tutto coinvolgendo lo spettatore che si sente parte attiva dello show.

• Domenica 20 luglio, musica d’autore con Dario Sansone in “Santo Sud”, frontman dei Foja e autore per cinema e TV, tra cui Gomorra e Mare Fuori. In scena il duo progetto solista, un viaggio tra musica, poesia e illustrazione che fonde sonorità mediterranee e narrazione visiva. Il live unisce canzone d’autore, tradizione popolare e performance teatrale. Un’esperienza immersiva che racconta il Sud con spiritualità e passione. Un programma pensato per valorizzare l’identità culturale di Giugliano, con eventi accessibili, di qualità, e in dialogo con la storia e il territorio.